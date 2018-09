Atrações para toda a família agitam o fim de semana do Via Café Garden Shopping

Com a proximidade do fim de semana, o Via Café Garden Shopping preparou para toda a família, atrações especiais. Clique no título para conferir.

Dia do Melhor Preço – Com o objetivo de promover as melhores condições em compras para os seus convidados, o Via Café Garden Shopping lançou o Dia do Melhor Preço – uma ação de varejo realizada, todos os sábados, em lojas do centro de convivências, com descontos imbatíveis em vários produtos e serviços. Nesse sábado, dia 29 de setembro, as lojas participantes da ação são 1 a 99, Autódromo Virtual, Lojas Americanas e Petit Duli.

Setembro Amarelo – Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de conscientização sobre a prevenção ao suicídio iniciada em 2015, e que tem o objetivo de alertar a população sobre o problema e mostrar que nove em cada 10 casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Ciente da importância desse assunto será realizado, em 29/09, das 17h às 20h, no mall do Via Café Garden Shopping, em parceria com o Rotaract, uma intervenção sobre o Setembro Amarelo. A ação consiste em desafiar as pessoas a abraçarem, elogiar ou conversar com alguém desconhecido. Em troca, serão ofertados doces, fotos e mais abraços. O intuito é conscientizar que uma simples ação diária pode fazer alguém feliz e se sentir importante.

Clubinho do Zedi – O Clubinho do Zedi – um conjunto de ações interativas voltadas para a diversão do público infantil – desse domingo (30/09) é voltado para a produção de bumerangue e barangandão – brinquedo de origem mineira, feito de papel e barbante, que ao ser girado parece um arco-íris – em que as próprias crianças produzirão os seus brinquedos. A ação é gratuita e ocorrerá no corredor da Havan, das 15h às 16h. Traga as crianças para uma tarde divertida no Garden!

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução/Divulgação