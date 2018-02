Atrações animam o fim de semana do Via Café Garden Shopping

Com a chegada do fim de semana, o Via Café Garden Shopping prepara as suas atrações gratuitas para alegrar e entreter os clientes do Sul de Minas:

Para os amantes do carnaval, nos dias 03 e 04 de fevereiro, das 14h às 19h, haverá o Bloco do Zedi – matinê destinada às crianças de 4 a 12 anos – que será realizada no corredor que dá acesso ao cinema. Para participar é só vestir a fantasia e cair na folia. A programação inclui atividades especiais, como concurso de fantasias – que irá premiar os três primeiros colocados de duas categorias: de 4 a 7 anos e de 8 a 12 anos – brincadeiras infantis e pintura facial. Todas as ações serão embaladas pelo som das tradicionais marchinhas de carnaval. O regulamento do concurso de fantasias está disponível no site do Via Café Garden Shopping por meio do link goo.gl/Q3xvLM.

No domingo (04/02), o mall será palco de um desafio radical. O atleta freestyle, Alexsandro Victor, de Lavras, se desafiou a realizar quatro mil embaixadinhas em prol da solidariedade. A cada 200 embaixadinhas realizadas, o atleta arrecadará com empresas parcerias 10 kg de alimentos, que posteriormente serão doados para instituições filantrópicas. O desafio acontecerá a partir das 13h30, em frente à Havan.

Ainda no domingo, às 15h e às 17h, na Praça de Alimentação, haverá apresentação do grupo Avall’om. Com dança e música étnica sob forte influência indiana e celta, o grupo surpreende o público com o Tribal Fusion– estilo de dança que enriquece as apresentações, pois cria uma atmosfera exótica e transporta o público para momentos mágicos, por meio de intervenções espontâneas e improvisos. As apresentações acontecem ao som de instrumentos, como tambores, derbake, flautas, hand pan e didgeridoos.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução