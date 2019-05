Atleta varginhense de fisiculturismo consagra-se Campeão Brasileiro

O atleta varginhenese João Neto, conquistou o 1º lugar em sua categoria, Mens Fitness neste final de semana, dias 24 a 26, em São Paulo, onde disputou o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo da WFF – World Fitness Federation, evento realizado no Centro Universitário Ítalo Brasileiro.

“A preparação foi árdua até o último momento, o João chegou na pesagem com 700g acima do peso, mesmo assim, usando de toda sua motivação ele conseguiu fazer uma caminhada de quase 3h utilizando moleton e neoprene em pleno sol de meio dia para poder chegar no peso da sua categoria, e conseguiu bater o peso”, disse seu irmão Guilherme Jerônimo, que o acompanhou e deu suporte na viagem.

João conquistou o 1º lugar em sua categoria, Mens Fitness. Para isso o atleta teve que estar perfeitamente enquadrado nos critérios usados para julgar a competição, que são baseados em três aspectos: Muscularidade, Simetria e Apresentação.

Com esse resultado o atleta conquistou vaga para competir dos seguintes campeonatos internacionais:

13 a 15/Setembro – IX SULAMERICANO (Seletivo Internacional) Lima/Peru;

12 e 13/Outubro PANAMERICANO WFF – Mexico;

26/Outubro – NABBA UNIVERSE – Birmingham / Inglaterra.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha