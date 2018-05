Atividades marcam Dia Nacional de Luta Antimanicomial em Varginha

Prossegue até esta terça-feira (15), a exposição de quadros pintados pelos pacientes do Centro de Atenção Psicossocial no Foyer Aurélia Rubião, anexo ao Theatro Capitólio. As pinturas foram elaboradas durante o projeto Cuca Legal pelos atendidos pelo CAPs II e pelo CAPs AD. “A produção dos quadros foi acompanhada por uma professora de artes. Os pacientes produziram a partir da realidade deles”, destaca Anderson José de Souza, coordenador da Saúde Mental de Prefeitura de Varginha .

A iniciativa faz parte dos eventos para lembrar o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, instituído em 18 de maio e t odos os quadros estão à venda, com preço entre R$ 40,00 e 50,00.

Nesta quarta-feira (16), ocorrerá a partir das 7h, o Simpósio de Saúde Mental no Teatro Mestrinho com a palestra dos médicos psiquiatras Anderson Michel Furtado e Maurício Miguel Gadbem.

Para a quinta-feira (17), um passeio no Clube Campestre e um almoço para os pacientes.