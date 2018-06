“Atitudes Simples Movem o Mundo” é o tema do Dia C

Expectativa é que 300 cooperativas participem em Minas Gerais; Em Varginha, atividades serão realizadas na Unimed

Criado há nove anos em Minas Gerais pelo Sistema Ocemg, o Dia de Cooperar (Dia C), tornou-se uma grande rede nacional de voluntariado, em que cooperados, colaboradores e familiares se reúnem para realizar ações contínuas e transformadoras em prol de suas comunidades.

As iniciativas têm como objetivo fundamental a promoção do desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

Com o tema “Atitudes Simples Movem o Mundo”, a décima edição do movimento será celebrada em todo o estado e país neste sábado (30), com ações diversificadas promovidas pelo segmento.

A Unimed Varginha realizará a partir das 8h, gincana solidária em comemoração a data. Durante o evento, os colaboradores irão participar de um mutirão de arrecadação de roupas e alimentos, e todos os itens arrecadados serão destinados às instituições sociais do município.

Alguns dos bairros que serão visitados, com o pedido de ajuda, serão Jardim Petrópolis, Bom Pastor, Canaã, Novo Horizonte, Fátima, entre outros.

Esta é a terceira gincana solidária que a Unimed Varginha promove, neste ano os colaboradores formarão duas equipes, e cada qual irá destinar suas doações a uma instituição diferente.

Instituição Dom e Luz – auxilia famílias de baixa renda. Equipe Verde:Instituição Acrenoc – auxilia na reabilitação de dependentes químicos e alcoólicos.

O intuito da Unimed Varginha com a ação é desenvolver em seus colaboradores os sentimentos de trabalho em equipe, intercooperação e acima de tudo o bem-estar de se fazer o bem ao próximo.

A saída acontecerá na sede administrativa da cooperativa: Rua Thomaz Silva, nº 150 – Jardim Petrópolis.

Minasul

Muito entusiasmo e providências na reta final dos preparativos para o Dia C, Dia de Cooperar, que será realizado também pela Minasul, em Carmo da Cachoeira.

Nesta edição do Dia C, todos os esforços mobilizados pela Minasul, através de seus funcionários, estão sendo direcionados para a Creche Estela Maris, em Carmo da Cachoeira.

A ação terá início também às 8 da manhã e seguirá até o meio dia. Em um mês de preparativos para o grande dia, os funcionários e parceiros da Minasul recolheram mais de 600 brinquedos, sendo boa parte deles pedagógicos.

Atendendo a uma solicitação da direção da própria creche, foram recolhidos também 500 itens de material escolar como cadernos, lápis, giz de cera, pincel, borrachas, réguas, bolsinhas e outros.

As pessoas ainda doaram 300 peças de roupas como camisetas, calças e blusas, além de dez cestas básicas para as famílias mais carentes e produtos de limpeza para a creche.

De acordo com a coordenadora de recursos humanos da Minasul, Rachel Martins, o evento contará com ajuda de 100 voluntários.

Um ônibus sairá da sede da Minasul neste sábado às 8 horas da manhã levando voluntários e outros dez convidados, sendo eles cooperados e patrocinadores do evento.

O Dia C terá ainda a cobertura especial da emissora de rádio 93.70 Hz (Minas FM) e também da TV Alterosa.

Em Carmo da Cachoeira, os voluntários se encarregarão de funções diversas, como preparo dos lanches, palestras para os pais e condução das diversas atividades a serem realizadas com as crianças.

Daniel Braz, do departamento de comercialização de cafés da Minasul, os voluntários estão preparando os ingredientes para cachorro quente, muita pipoca, caldo de feijão, algodão doce e sacolinhas surpresas para as crianças.

“Todo mundo está mobilizado aqui, fazendo o seu melhor, com muito carinho. Estamos tão ansiosos quanto as crianças”, brinca.

Raquel Martins explica que o Dia C é uma oportunidade para se repensar valores como a solidariedade, a cidadania e a cooperação de todos para um mundo melhor, seja no âmbito das Cooperativas, no envolvimento dos colaboradores ou outros setores.

“É sobretudo um dia de conscientização onde todos nós podemos entender o bem que é fazer algo pelo outro, isso é dignificante, tanto para quem doa, quanto para quem recebe um gesto de solidariedade”.

Três Pontas

Por mais um ano, as cooperativas em Três Pontas,Cocatrel, Cootec, Unimed e SicoobCoopersul unirão forças em prol de um movimento de solidariedade, e promoverão o Dia de Cooperar.

Este ano, as cooperativas se uniram com a Prefeitura Municipal, em benefício da Coleta Seletiva e da ATREMAR – Associação Trespontana de Catadores de Materiais Recicláveis.

O Dia de Cooperar e o Recicla Mais promoveram uma gincana entre escolas de Três Pontas, para arrecadação de materiais entre os alunos. Após um ciclo de palestras sobre os tipos de materiais. Eles conseguiram recolher mais de 11 toneladas de recicláveis, e as três escolas que mais arrecadaram serão premiadas.

Também serão distribuidos bags para as escolas se tornarem Pontos de Coleta, e assim recolherem os materiais recicláveis para serem separados, transformados e requalificados.

Será uma manhã de passeatas, música, paródias, teatro e o tão aguardado resultado da gincana entre escolas, a partir das 7h30.

O movimento sairá de frente a Prefeitura e seguirá até a Praça Cônego Victor. No final do percurso será montado um palco, onde apresentarão a banda do Tancredo Neves (vencedora do concurso Escola de Rock – do Ummagumma Classic Rock Festival), o grupo de teatro Arte Manha com a peça Protetores da Natureza, paródias e muito mais.

No local também estarão expostos trabalhos feitos pelos estudantes, com maquetes, desenho e poesias sobre meio ambiente, reciclagem e sustentabilidade.

O Projeto

O Dia C foi criado em 2009 pelo Sistema Ocemg, instituição que representa as cooperativas do Estado.

Nacionalizado em 2014, o movimento de estímulo a iniciativas voluntárias diferenciadas, contínuas e transformadoras hoje é realizado nos 26 Estados e no Distrito Federal.

Desde o início, mais de 5,6 milhões pessoas foram beneficiadas pelas cooperativas de todo o Brasil.

As iniciativas vão desde ruas de lazer, ações de cuidados com a saúde e orientações financeiras, até campanhas de doações de alimentos, roupas ou sangue, reformas de instituições, atividades lúdicas em entidades beneficentes e até mesmo recuperação de nascentes.

