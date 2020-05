Atendimentos presenciais continuam suspensos em serviços da Prefeitura de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Setores da Vigilância Sanitária e Ambiental, Zoonozes e Cadastro Único disponibilizam atendimento online e por telefone; Cirurgias Eletivas estão suspensas por tempo indeterminado

A Prefeitura de Varginha anunciou nesta segunda-feira (4), os novos atendimentos de alguns serviços da administração municipal, durante a pandemia do Coronavírus.

Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária está atendendo pela internet e por telefone, de acordo com os serviços que são oferecidos:

Denúncia – vigilancia.denuncia@varginha.mg.gov.br

Envio de documentos – vigilancia.documentos@varginha.mg.gov.br

Solicitação de taxa – taxas.visa@varginha.mg.gov.br

Telefone – 3690-2204

Vigilância Ambiental

O atendimento presencial que acontece no Terminal Rodoviário continua suspenso. Denúncias, reclamações, cancelamento, arquivamento e anulação de notificações e auto de infrações podem ser solicitadas pelo whatapp 3690-2230, ou pelo e-mail denguedenuncias@varginha.mg.gov.br . Basta o usuário apresentar fotos da notificação e do local a ser notificado.

Zoonoses

O Setor de Zoonoses – Bem Estar Animal, da Secretaria de Saúde de Varginha, cancelou os serviços eletivos, como cirurgia de castração e vistorias. O atendimento ao público também foi suspenso. O setor informou ainda que serviços emergenciais de risco zoonótico podem ser agendados pelos telefones 3690-2276 ou 3223-7970.

Cadastro Único

O atendimento do Cadastro Único continua suspenso presencialmente, mas o serviço online está estendido, para atender melhor a população. Através dos números 08002832109 ou 3690-2109, os serviços passarão a funcionar das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Outro canal de atendimento foi disponibilizado pelo telefone 3221-6217, entre 8h e 11h30 e 13h30 e 17h.

Cirurgias Eletivas

A Secretaria de Saúde informou que todas as cirurgias eletivas foram suspensas, incluindo o Mutirão de Cataratas, visto que a maioria dos pacientes se incluem no grupo de risco à Covid-19. A administração informou que quando a situação da pandemia for regularizada, os serviços retornarão e as cirurgias serão reagendadas.

“A Secretaria de Saúde pede à população que fique em casa, lave as mãos com água corrente e sabão e utilize álcool em gel 70% para higiene das mãos. Neste momento todos devem colaborar com as ações de saúde e prevenção”, informou a Secretaria.