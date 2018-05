“Atas da Câmara Municipal de Varginha” está disponível online

O livro “Atas da Câmara Municipal de Varginha – MG no Brasil Império 1882-1889” lançado no último dia 25 de abril na Casa da Cultura, agora está disponível também online no site da Fundação Cultural.

Os interessados em conhecer parte da história da cidade podem acessar www.varginhacultural.com.br, clicar no link “Patrimônio Cultural” e em seguida, “Publicações sobre a história de Varginha”.

O livro de 442 páginas foi editado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. Ele é dividido em duas partes. A primeira apresenta dados históricos de Varginha à véspera de sua emancipação política e alguns aspectos da tramitação dos projetos de elevação da Vila à categoria de Município (1881) e de Cidade (1882) na Assembleia Legislativa Provincial, bem como os principais argumentos utilizados pelos deputados para justificar as solicitações ao Governo da Província. A segunda parte contém os textos transcritos das atas.

Além do livro de atas, há várias outras publicações como o Almanaque Sul Mineiro de 1874 e de 1884, o Livro de Fotos Varginha Moderna – 1934 e o Jornal O Momento. “Estamos fazendo um trabalho de preservação da memória da nossa cidade para as próximas gerações. Além disso, facilitamos o acesso destes documentos a estudantes, pesquisadores e historiadores disponibilizando todo nosso acervo online”, destaca Leandro Acayaba, diretor-superintendente da Fundação Cultural.