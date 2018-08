Associação Vida Viva realizará Feira Beneficente de Artesanato

A Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva promoverá, entre os dias 30 de agosto e 15 de setembro, mais uma edição de sua tradicional Feira Beneficente de Artesanato. Desta vez, as atividades serão em um espaço comercial, na Rua Antônio Carlos, 289, no Centro (ao lado da Aciv), que foi cedido por uma voluntária da entidade. O horário de funcionamento será das 9 às 18h, exceto aos sábados, quando as vendas se encerram às 13h.

Toalhas de banho com bicos de crochê, panos de prato, toalhas de mão e conjuntos de toalhas de banho estão entre muitos outros itens que foram feitos, com todo carinho, talento e capricho pelas voluntárias da entidade. Muitas peças também foram especialmente produzidas e doadas por artesãs varginhenses.

Toda a renda obtida com a venda dos produtos será revertida para os programas de assistência social e terapêutica que a entidade oferece para quase 3 mil pacientes com câncer de toda a região.

Outras informações podem ser obtidas diretamente na sede da Vida Viva, na Rua Alzira Magalhães Barra, 166, Parque Boa Vista, ou pelo telefone (35) 3690-2900.

Font: Blog do Madeira / Foto: Asscom