Associação Refazer reabre bazar

A Associação Refazer Santa Rita de Cássia anunciou nesta quinta-feira (18), a reabertura do bazar beneficente, seguindo ordens de higiene impostos pela Prefeitura durante a pandemia. O local conta com espaço arejado, álcool em gel na entrada e entrada permitida para quatro pessoas por vez. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório para permanecer dentro do local.

Criada em 1993, a associação atende 100 famílias carentes e moradores de rua, com cestas básicas, verduras, legumes e frutas, roupas, medicamentos, além de equipamentos hospitalares, como camas, cadeiras de roda, muletas, dentre outros. Também oferece assistência pisco-pedagógica a crianças e adolescentes da rede pública de ensino, curso de informática, dança, entre outros.

“Venha ver as inúmeras novidades com preço de R$2 a R$10. Vestidos, sapatos, casacos, pijamas, etc. Entre nesta corrente do bem e colabore para assistirmos os desassistidos”, enfatizou a associação.

O bazar fica na rua Estados Unidos, 370, no bairro Canaã, em Varginha. Telefones (35) 3015-0113 e (35) 99892-4714.