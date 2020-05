Associação ‘Levanta-te e Anda’ organiza feijoada beneficente dia 21 de junho

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Associação Levanta-te e Anda organizará no dia 21 de junho, domingo, uma feijoada beneficente visando arrecadar fundos para a organização.

As marmitex serão servidas das 11h até às 14h. O valor do prato é de R$ 10 para almoço completo: Arroz, feijoada, couve, vinagrete e farofa. E de R$ 15 para quem desejar comprar apenas à feijoada.

O local da venda será na Alameda dos Pinheiros, no bairro Pinheiros, em Varginha. O almoço poderá ser retirado no local ou também via delivery. A entrega é grátis para quem comprar acima de duas refeições.

Para mais informações, ligue: (32) 3690-1538 ou (35) 9 8871-7561