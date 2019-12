Associação Janet Finatti leva cultura para 2.500 crianças e 150 idosos em 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

Fundada em 2005, Associação Artística Janet Finatti realizou em 2019 inúmeras atividades culturais em 2019 levando muita arte, cultura e diversão para milhares de crianças, adolescentes e idosos em Varginha. A entidade foi responsável por mais de 20 espetáculos infantis, além de oficinas de desenho, de artesanato e de literatura que atingiram cerca de 2.500 crianças e 150 idosos durante o ano.

Uma maratona de espetáculos educativos foi destinado para as escolas públicas, fazendo delas um local de prazer e convivência com a arte e a cultura proporcionando momentos de alegria e diversão. O objetivo é também colaborar com a formação do pensamento, da imaginação, da percepção e da sensibilidade das crianças favorecendo, assim, o desenvolvimento de suas capacidades criativas.

As escolas beneficiadas foram: E.M. Justiniano de Rezende Silva, E.M. José Alencar Reis, (CAIC 1), E.M. Paulo Cândido de Figueiredo, E.M. Santa Terezinha (CAIC 1), E. M. Cláudio Figueiredo Nogueira, E. M. José Pinto de Oliveira, E.E. Brasil, E.E. Coronel Gabriel Penha de Paiva, E.E. Irmão Mário Esdras e E.E. Afonso Pena.

Em 2017, a entidade recebeu reconhecimento do Ministério da Cultura por meio da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural como “PONTO DE CULTURA” a partir dos critérios estabelecidos na Lei CULTURA VIVA (13.018/2014). Este certificado comprova que o coletivo/entidade desenvolve e articula atividades culturais em sua comunidade, e contribui para o acesso, a proteção dos direitos, da cidadania e da diversidade cultural no Brasil.

Todas as atividades foram desenvolvidas em parceria com a Prefeitura Municipal de Varginha e Fundação Cultural, por meio de benefícios do Fundo Estadual de Cultura e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio das empresas Labsul Laboratórios e Unimed Varginha.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha