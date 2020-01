Associação Anjos de Branco passa a fazer parte do Conselho Municipal de Saúde

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foi empossada, nesta semana, a nova diretoria do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, entidade que coordena todos os assuntos referentes à saúde pública no município. Entre membros titulares e suplentes do Conselho, agora estão representantes da Associação Anjos de Branco.

Na solenidade de posse, a presidente da Associação, Zelma Romaniello Dominghetti, afirmou que pretende “contribuir com as ações voltadas à saúde dos cidadãos de Varginha, e que a instituição está à disposição para que sociedade civil e órgãos governamentais atuem em políticas transversais que se fortaleçam em prol do bem comum”.

Anjos de Branco é uma associação varginhense que trabalha na assistência a pessoas carentes que precisam de equipamentos médicos ou ortopédicos. A Associação recebe, reforma e empresta ou doa camas hospitalares para residência, cadeiras de roda e de banho, botas e coletes ortopédicos, entre outros equipamentos. Para conhecer melhor o trabalho da entidade basta acessar o Facebook Anjos de Branco Vga.

Fonte: Varginha 24H / Foto: Divulgação Associação Anjos de Branco