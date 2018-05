Assinado contrato de aquisição de terreno para construção do Hospital da Criança em Varginha

Na tarde desta segunda-feira (21), foi assinada na Prefeitura de Varginha, a escritura definitiva de aquisição da área onde será construído o Hospital da Criança. Solenidade foi realizada entre o prefeitoAntônio Silva e os proprietários dos terrenos, Márcio Paiva e seu filho Felipe Paiva.

Localizada na Rua Alzira Magalhães Barra, bairro Parque Boa Vista, ao lado do Hospital Bom Pastor, a área em questão, que é composta por três terrenos, medindo 1.235 metros quadrados, foi fruto de permuta por área do município que atenderam aos proprietários que, durante a reunião, agradeceram a lisura do processo.

“Queremos parabenizar o prefeito Antônio Silva e sua equipe, pela condução deste processo que culmina hoje com esta assinatura. Quem dera no país as coisas fluíssem assim”, disse Felipe Paiva.

Para Antônio Silva, “com esta assinatura cumprimos mais uma etapa de um grande projeto que será a construção do Hospital da Criança para Varginha. Um sonho, um compromisso de nossa campanha, que nasce a cada etapa que vencemos. Agora é darmos inicio a um moderno projeto que atenda as necessidades dos pacientes e de seus familiares”, afirmou o prefeito.

O prefeito destacou ainda que a construção do Hospital da Criança, em área próxima ao Hospital Bom Pastor, em frente ao Centro de Oncologia será um agente facilitador, considerando que parte da estrutura do HBP poderá ser compartilhada.

“Será possível utilizarmos serviços como do Pronto Atendimento, Tomografia, laboratório, farmácia, cozinha, lavanderia e radiologia. Isso sem contar que como anexo do Bom Pastor, já teremos um Hospital a Criança com tratamento Oncológico 100% SUS. O projeto visa a construção de um prédio especialmente adaptado a realidade das nossas crianças que lá serão atendidas, com decoração lúdica, tudo para recebê-las com o carinho que nossos pacientes merecem”, comentou o prefeito.

Para o vice-prefeito de Varginha, Vérdi Melo, “com a construção do Hospital da Criança não estaremos apenas cumprindo mais um compromisso de campanha, mas realizando um sonho do nosso povo”, ressaltou.

Também participaram da reunião, os secretários municipais, Carlos Honório Ottoni Junior; de planejamento, José Manoel Magalhaes; de Controle Interno, Luiz Fernando Alfredo; e de Saúde, Mário Terra; o chefe de gabinete do prefeito, Márcio Erbst; o procurador geral do município, Evandro dos Santos; o diretor do departamento de geoprocessamento, Ronaldo Gomes de Lima Junior; o presidente da Câmara, Leonardo Ciacci e os vereadores Zacarias Piva, Dudu Ottoni e Buiu do Ônibus.