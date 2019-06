Assinado Acordo de Cooperação para implantação de projeto de Educação Ambiental no Memorial do ET

Nesta segunda-feira (24), a Prefeitura de Varginha assinou Acordo de Cooperação com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, visando a execução de um projeto de Educação Ambiental, que será implantado nas instalações do Memorial do ET, no Alto da Vila Paiva.

Implantação do Centro de Educação Ambiental – CEAM de Varginha, tem como objetivo promover a capilarização das diversas ações de proteção dos recursos naturais e Educação Ambiental, entre eles o Pró-Mananciais, que tem por fundamento a construção de parcerias técnicas e financeira com o poder público local e o Programa Chuá de Educação Sanitária e Ambiental, que consiste em sensibilizar e conscientizar as comunidades onde está inserido sobre saúde e saneamento.

Parceria consiste na regulamentação das obrigações e responsabilidades quanto à implantação da estrutura física do CEAM, bem como sua manutenção pela Copasa, que vai utilizá-la para atividades de educação ambiental, que irão beneficiar alunos das escolas públicas e a população em geral.

Participaram da assinatura o prefeito de Varginha, Antônio Silva e seu vice, Vérdi Melo; o secretário de Meio Ambiente, Jadylson Ferreira; o diretor de Operação Sul/Copasa, Frederico Lourenço Ferreira Delfino; o superintendente de Operação Sul da Copasa, Marco Aurélio Ribeiro e a gerente do Distrito Regional de Varginha, Inês Massa de Souza de Deus.

Segundo a Copasa, a parceria não inviabilizará a instalação de um posto avançado da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal no Memorial, considerando que ajudarão a manter a segurança do local

O prefeito Antônio Silva destacou a iniciativa da Copasa, que beneficiará alunos das escolas públicas de Varginha, levando conhecimento através de estudos e palestras, colaborando com a formação dos jovens.

Segundo o vice-prefeito Vérdi Melo, “gostei muito desta parceria, que além de colocar em destaque o caso ET, também otimiza o espaço do Memorial com ações voltadas para segurança e educação ambiental”.

Passada a assinatura do acordo, a Copasa agora começa a trabalhar no cronograma de ações.