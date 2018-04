Árvore está caindo em rua do Bairro Bom Pastor

Uma árvore está prestes à cair na Rua Presidente Kenedy, no Bairro Bom Pastor, em frente o número 63, em Varginha. De acordo com informações até a parede de uma casa já “estufou”.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, eles ainda não receberam nenhuma ligação solicitando visita ao local e informam que para a poda, é necessário fazer um pedido por escrito no protocolo da Prefeitura, que fica à Rua Presidente Antônio Carlos, 365, no Centro. Após isso, um engenheiro vai ao local e faz a vistoria e dependendo da gravidade da situação, o local é atendido antes dos demais. A secretaria informa que existem muitos casos na fila e se tratando de urgência, pode-se ligar no Corpo de Bombeiros, no 193.

