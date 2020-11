Artistas de Varginha têm até sexta-feira para se inscrever na Lei Aldir Blanc

Serão remuneradas propostas em cinco categorias com valores entre R$ 2.600,00 e R$ 8.200.

Termina nesta sexta-feira (27), a segunda etapa para a inscrição de propostas de artistas e profissionais da área cultural de Varginha para pleitear os recursos da Lei Federal de Emergência Cultural nº 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc.

Serão remuneradas propostas em cinco categorias com valores entre R$ 2.600,00 e R$ 8.200. Para participar, os profissionais do setor devem preencher o formulário disponível exclusivamente no site www.varginhacultural.com.br. No site também pode ser baixado o edital na íntegra com todos os requisitos para pleitear o auxílio.

Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, domiciliadas em Varginha, devidamente registradas no Sistema Municipal de Cultura, que devem comprovar experiência na área de atuação. O recurso pode ser destinado a trabalhadores da cultura da cidade, pessoas físicas e representantes de empresas, associações ou entidades que produzam cultura, de forma individual ou coletiva.

A avaliação das propostas enviadas será feita pelo Comitê Gestor de Emergência Cultural de Varginha nomeado pela Portaria 16.846/2020.

100 propostas já estão sendo executadas

Na primeira etapa do edital, que teve o resultado divulgado no dia 20/11, foram selecionadas 100 propostas que já estão em execução pelos trabalhadores de cultura da cidade. As iniciativas estão sendo publicadas no Facebook ou YouTube dos proponentes e, posteriormente, serão divulgadas nos canais oficiais da Fundação Cultural de Varginha para maior acesso do público.

A Fundação Cultural espera que nesta segunda etapa mais projetos sejam inscritos para que o valor de R$ 929.625,40 transferido pelo Governo Federal seja totalmente distribuído para os profissionais do setor do município.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3690-2700 ou ainda pelo e-mail fundacaocultural@varginha.mg.gov.br.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha