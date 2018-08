Artista plástico Vítor Galdino promove exposição no Foyer do Theatro Capitólio

Desde esta terça-feira (21) até sábado (25), o Foyer Aurélia Rubião, anexo ao Theatro Capitólio, recebe a exposição do artista plástico Vítor Galdino. São quadros em óleo sobre tela nos estilos abstrato e geométrico. Galdino é autodidata e já teve seus quadros expostos em galerias de arte de várias partes do país e do mundo. “Esses estilos de arte são bem-aceitos em nível mundial. Neles, eu retrato aquilo que está dentro de mim e expresso para o público um pouco do meu interior, do meu psicológico”, ressalta Vítor Galdino.

Todos os quadros estão à venda. O horário de funcionamento do Foyer de segunda a sexta-feira é das 8h às 18h. No sábado, 8h às 13h. A exposição conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Fonte e fotos: ASSCOM / Prefeitura de Varginha