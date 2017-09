Articulação entre CREAS e Polícia Civil

Na última terça-feira (28), a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Varginha se reuniu com Dr. Josias Moreira Giffoni(Delegado da Polícia Civil) e com o Cláudio Maia Paixão (Escrivão de Polícia). Objetivo foiestreitar relações entre os dois órgãos e, assim, proporcionar maior qualidade e efetividade no atendimento da população que tem seus direitos violados.

A equipe do CREAS falou de suas competências e se colocou à disposição para atender prontamente crianças, adolescentes, homens, mulheres, pessoas com deficiência e idosos alvos de violência.

Aproveitando a oportunidade, abordou também a necessidade da equipe responsável pela execução das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto em ter acesso mais rapidamente aos adolescentes que cometeram atos infracionais, na perspectiva de trabalhar junto aos mesmos e suas famílias, as questões que os levaram a tais atos e, assim, trabalhar na perspectiva de prevenção da reincidência.

Esta aproximação do CREAS com a Polícia Civil faz parte de um conjunto de ações previstas no Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo (2017/2027) que, dentre muitas ações apontou a necessidade de promover discussões sobre a implantação de uma Delegacia específica para o atendimento do adolescente em conflito com a lei; a necessidade do estabelecimento de um fluxo de atendimento e encaminhamento, desde a apreensão do adolescente até a aplicação das medidas socioeducativas e de solicitar da Polícia Civil o encaminhamento dos adolescentes apreendidos para o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Acredita-se que esta reunião amplia os horizontes das ações do CREAS que vislumbra ter acesso ao maior número possível de usuários que, muitas vezes, necessitam de acompanhamento, mas desconhecem este órgão e suas competências.

Em nome da equipe do CREAS, a Coordenadora Viviane Capitani Ferreira, agradece toda atenção e apoio advindos do Dr. Josias e do Sr. Cláudio, que demonstraram todo compromisso profissional e preocupação com a garantia de direitos.