Arte e Cultura Negra na Praça será realizada nos bairros Carvalhos, Cruzeiro do Sul e Novo Tempo

Neste domingo (20), às 14 horas, os bairros Carvalhos, Cruzeiro do Sul e Novo Tempo receberão Arte e Cultura Negra na Praça, no Centro de Inclusão Produtiva do Novo Tempo, em Varginha.

Projeto é realizado pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR, com o apoio da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD.

Serão diversas atividades, destacando a eleição da “Garota Axé” com premiações para as três primeiras colocadas. Além disso, todas as candidatas que concorrerem, independente da classificação, concorreráa uma panela elétrica.

Entre as atrações artísticas e culturais, estão o DJ Gerson e o Grupo Samba da Hora.Haverá também distribuição de pipocas e algodão doce. No local, voluntárias prestarão serviços de cabeleireiro, manicure e maquiagem.