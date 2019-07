Arraiais são opções para o final de semana na cidade

Varginhenses poderão se aquecer no frio com caldos e muita música nos arraiais durante o final de semana. Entre sábado e domingo haverão festas no Lar São Vicente de Paulo, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Gruta) e a ainda a tradicional festa da Polícia Militar, no batalhão do Padre Vitor.

Festa da PM

A XXVI Festa Julina da Polícia Militar teve início nesta sexta-feira (26). Neste sábado, o público começará a se reunir a partir das 20h no pátio interno do 24º BPM, no Padre Vitor, em Varginha.

Comidas típicas, músicas boa e muita animação tomam conta dos participantes.

Neste sábado, a trilha musical começa com Luiz Lopes e Pedro Jr, de Varginha. A festa termina com Tiago Morais, de Campo Belo.

Arraiá da Gruta

O “Arraiá da Gruta”, está acontecendo deste esta sexta-feira (26) na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vila Floresta, em Varginha.

Neste sábado (27), a festa terá início às 19hs, e no domingo após a missa das 19h30.

Barracas com comidas típicas, brincadeiras para as crianças, shows de prêmios e música ao vivo vão agitar os varginhenses.

Arraiá Lar São Vicente