Arraiá do Levanta-te e Anda acontece neste fim de semana

O tradicional Arraiá da Associação Beneficente Levanta-te e Anda acontece neste final de semana em Varginha.

A festa será realizada no pátio do estacionamento da Prefeitura Municipal, entrada pela frente da Escola Gabriel Penha de Paiva. O valor do ingresso é de R$ 5,00.

Na sexta-feira(13), a partir das 19h, a abertura da festa será com a banda Tributo Anos 80. Na sequência, às 21h30 tem a dupla Willian&Vadison.

Já no sábado (14), às 19h tem a dupla Reginaldo e Cristiano.Às 21h30 é a vez do grupo Acampada com o pagode universitário.