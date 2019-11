Arma de fogo é abordada no bairro Damasco

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por volta de 23h50, dessa segunda-feira (25) em Varginha, a Polícia Militar em patrulhamento pela rua Agenor Prado, no bairro Damasco abordou dois homens em atitudes suspeitas, um de 51 anos e outro de 20.

Durante abordagem nada de ilícito foi encontrado, porém, depois de franqueada a entrada na casa, foram localizadas duas pedras de crack, cujo um dos suspeitos assumiu ser o dono.

No terreno existem outras três casas, sendo que uma estava aberta e com a luz acessa, onde foi encontrado dentro de um faqueiro um cartucho intacto calibre .32 e uma arma de fogo calibre .22, com numeração raspada.

A equipe policial foi informada por um dos autores, que a casa está alugada por um indivíduo conhecido no meio policial como “Sapão”, que não se encontrava.

Os autores foram apreendidos e conduzidos para a delegacia, com os materiais arrecadados, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte e foto: PMMG Varginha