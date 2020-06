Área Azul retornará nesta quarta-feira em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Márcio Borges/Varginha Online

A Área Azul retomará os serviços nesta quarta-feira (17), em Varginha. Os servidores públicos do estacionamento rotativo retornarão ao horário normal de serviço, ou seja, das 8h às 17.

A Área Azul foi suspensa no dia 18 de Abril em virtude da pandemia de Covid-19. Todos os trabalhadores inseridos no meio tiveram seus contratos suspensos e estavam recebendo seus vencimentos pelo Governo Federal através do programa de Seguro Desemprego.