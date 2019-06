Área Azul para motos não será cobrada

Nesta segunda-feira (24), a Prefeitura de Varginha divulgou que a cobrança da Área Azul para motos somente será aplicada a partir da informatização do sistema e da implantação de sinalização especifica nas vias públicas por onde circulam livremente e utilizam dos estacionamento rotativos.

Ainda segundo o comunicado, a partir de 1º de julho prevalecerá o reajuste dos novos valores da Área Azul para os demais veículos, de R$ 1,50 por período máximo e improrrogável de uma hora na mesma vaga e R$ 3,00 por período máximo e improrrogável de duas horas na mesma vaga.

Câmara cobra explicações

Na reunião ordinária da última quarta-feira (19), os vereadores de Varginha aprovaram um requerimento cobrando informações da Prefeitura sobre o aumento da tarifa da Área Azul.

No requerimento, os vereadores fazem vários questionamentos para o prefeito pedindo que ele informe: a justificativa do aumento nos valores e qual o índice foi utilizado; o objetivo de taxar as motos nos mesmos moldes dos veículos; o valor da arrecadação e das despesas com a Área Azul nos últimos seis meses; a forma como é feito o controle de emissão dos bilhetes e se seria possível um entendimento e revogação do Decreto citado.

O pedido de informações foi amplamente discutido pelos vereadores que, em sua maioria, se posicionaram contrários à forma que foi estabelecido esse aumento. A Prefeitura agora tem um prazo de 30 dias para responder aos questionamentos.