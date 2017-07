Após roubarem jovens no bairro Vila Verde, moradores de rua são presos

Foi por volta das 23h30 dessa quinta-feira (13/7), na Avenida Benjamin Constant, no bairro Vila Verde em Varginha. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, de 18 e 22 anos, foram abordados por cinco moradores de rua, que agrediram as vítimas e roubaram seus aparelhos celulares.

Após rastreamento, a PM localizou os bandidos, com idades entre 22 e 33 anos, e os prenderam. Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: Blog do Madeira