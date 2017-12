Após roubar carro no Santa Maria, menor é apreendido

Um menor de 16 anos foi apreendido na noite desta terça-feira (19) em Varginha. Ele é acusado de ter roubado um carro no Bairro Santa Maria no mesmo dia. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 54 anos, relatou que estava de frente à sua residência na Rua Professora Letícia Bueno, no bairro Santa Maria, com seu veículo Dodge Dakota, quando foi abordado por um menor de 16 anos, que usando uma arma de fogo anunciou o assalto, fugindo na sequência sentido Bairro da Vargem.

Ainda de acordo com a PM, pouco tempo depois, o carro roubado foi localizado em uma estrada vicinal próximo ao condomínio Vale do Sol.

Após a vítima reconhecer o suspeito por meio de foto, a PM apreender o suspeito em sua residência.