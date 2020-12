Após mais de um mês, Varginha confirma nova morte por coronavírus

Cidade registrou 45º morte em decorrência da doença nesta terça-feira (8).

Redação CSul/Foto destaque: Pixabay

Há mais de um mês Varginha não registrava mortes por covid-19. O último caso havia ocorrido no dia 6 de novembro, no entanto, nesta terça-feira (8), em boletim divulgado pela Prefeitura de Varginha, através da Secretária Municipal de Saúde foi confirmada a 45ª morte.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima, uma idosa de 72 anos, estava internada no CTI e não resistiu as complicações da doença. De acordo com o boletim, 24 novos casos foram registrados. Varginha tem, ainda, 1.750 registros confirmados de coronavírus, sendo 1.503 já recuperados.

Ao todo, 27 pacientes estão hospitalizados, com 21 na enfermaria (14 positivos) e seis no CTI (um positivo).

Além das 45 mortes já confirmadas, duas estão em investigação.

Confira mais informações no boletim abaixo: