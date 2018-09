Após investigações, Polícia Civil prende suspeitos por tráfico de drogas

No último sábado (1º), a Polícia Civil apreendeu drogas e alta quantia em dinheiro em Varginha, após investigações que duraram quatro meses. Três veículos e sete policiais foram utilizados na ação deste sábado.

Após investigações, os policiais realizaram cerco policial em uma residência do bairro Rezende, onde segundo levantamento, os suspeitos iriam fornecer drogas ao investigado. No início da manhã, os suspeitos chegaram em um Fiat/Estrada e entraram na casa. Os policiais perceberam a ação e permaneceram do lado de fora aguardando a saída dos suspeitos do local.

Ao abrirem o portão, os homens foram surpreendidos pelos militares que anunciaram voz de prisão. Um deles, Julio Max, tentou escapar e correu para um matagal próximo à residência, mas depois de algum tempo, resolveu se entregar. Carlos Henrique Pereira de Souza, 26 anos, residente em Jaboticabal-SP, e Gean Pereira dos Santos, também de 26 anos, residente em Muzambinho-MG, e Júlio Max, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, de Varginha.

Após buscas, foi encontrado um tijolo de crack, e R$15.996,00 em dinheiro. Todo o material foi apreendido e encaminhado a Delegacia. Os veículos dos suspeitos foram apreendidos e recolhidos ao pátio credenciado.

Fonte e fotos: Polícia Civil de Varginha