Após fugir de patrulhamento no bairro Nossa Senhora das Graças, jovem é preso por tráfico de drogas

A Polícia Militar abordou um jovem em Varginha e localizou muita droga, arma de fogo, dinheiro e material relacionado ao tráfico de entorpecentes. O autor foi preso.

A PM realizava patrulhamento pela Rua José Henrique Dias, bairro Nossa Senhora das Graças, onde deparou com o autor, de 21 anos, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Centenário, sendo que ele ao perceber a viatura policial, realizou um movimento suspeito com uma das mãos.

Diante do ato foi dada ordem de se posicionar para busca pessoal, e desobedecendo empreendeu fuga pelas ruas do bairro, sendo acompanhado pelos policiais militares.

Após intensa perseguição, o cidadão parou na Rua José Henrique Dias e jogou um objeto sobre o telhado de um imóvel, e em seguida continuou correndo, tendo sido contido pela guarnição PM.

Após dominado o autor, os policiais compareceram na casa onde ele havia dispensado o objeto, sendo localizados sobre o telhado 02 invólucros um contendo maconha e o outro crack.

O autor relatou aos militares que residia no porão de uma residência, na Rua Metidieri Amorim no Parque Nossa Senhora Das Graças, e que utilizava o imóvel somente para guardar drogas e que lá havia aproximadamente 4 kg de drogas.

Devido afirmativa do autor Igor os militares deslocaram até o local citado, sendo localizados: 01 pé de maconha e mais 01 tablete e mais 02 pedaços da mesma substância, 09 tabletes de crack e mais um invólucro da mesma substância e 01 invólucro de cocaína, 03 balanças de precisão, 02 aparelhos celulares, 01 facão com resquícios de maconha, R$ 605,00 em dinheiro, 01 revólver calibre .22 e 10 munições do mesmo calibre, intactas.

O autor foi preso em flagrante delito e apresentado na delegacia de plantão juntamente com toda a droga, arma de fogo, dinheiro e demais materiais apreendidos, sendo ratificado o flagrante.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução