Após fim da “Onda Roxa”, Prefeitura de Varginha baixa novo decreto

Dentre as novas medidas estão: abertura do comércio não essencial; funcionamento todos os dias de supermercados e academias; quadras, campos e ginásios privados poderão voltar a funcionar; escolas públicas e privadas a partir de 03 de maio.

Redação CSul/Foto: Reprodução CSul

A Prefeitura de Varginha baixou, nesta sexta-feira (16), um novo Decreto Municipal. A medida acontece logo após o governador Romeu Zema, decretar o fim da “Onda Roxa” no Sul de Minas. Em entrevista coletiva, realizada na sede do Inprev, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, destacou que, a cidade já entrará na Onda Vermelha, do programa Minas Consciente, a partir deste sábado (17).

Além disso, o chefe do Executivo destacou novas medidas que serão adotadas em Varginha após o Decreto 10.333. Dentre elas estão: Dentre elas estão: abertura do comércio não essencial das 9 às 17hs, de segunda a sábado; funcionamento do Via Café Garden Shopping, de 9 às 22hs, de segunda a sábado; bares e restaurantes funcionando das 8 às 22hs, todos os dias; supermercados funcionam todos os dias das 5 às 22hs; liberada venda de bebidas alcoólicas todos os dias até às 22hs; igrejas e cultos religiosos seguem com 30% da capacidade máxima; academias poderão funcionar todos os dias, das 5 às 22hs; quadras, ginásios e campos privados estão liberados para funcionar das 08 às 20hs; espaços públicos de atividade física ou esportes estão proibidos; clubes estão autorizados a funcionar até às 22hs, exceto piscinas e saunas

Ainda conforme Vérdi, a cidade está com um bom número de kit para intubação. Barreiras sanitárias instaladas na cidade também serão desativadas para fiscalizarem o comércio e estabelecimentos como um todo.

De acordo com a prefeitura, a multa para quem estiver andando pelas ruas sem máscara segue no valor de R$ 100,00.

Aulas presenciais

O retorno das aulas presenciais, em qualquer rede de ensino, segue marcado para o dia de 3 de maio.

O Decreto 10.333 entra em vigor neste sábado (17).