Após denúncias, suspeitos de roubo são encontrados pela PM no São Francisco

Neste fim de semana, a PM prendeu um homem de 18 anos e apreendeu dois menores, de 15 e 16 anos, suspeitos de cometer um roubo à um casal de ciclistas, em Varginha.

Segundo informações das vítimas, eles estavam em uma via vicinal sentido a torre, quando os três suspeitos surgiram do meio de um cafezal e abordaram o casal. De acordo com eles, os suspeitos estavam com os rostos cobertos por panos pretos e estavam armados, um com uma arma de fogo, outro com um facão e o outro com um pedaço de madeira. As vítimas afirmaram ainda que os criminosos fugiram em meio ao cafezal.

A PM recebeu informações de que os autores seriam moradores do bairro São Francisco. Diante das denúncias, os policiais se deslocaram para a residência de um dos autores, que confessou ter participado da ação juntamente com os comparsas, e que as bicicletas roubadas teriam sido desmontadas, estando as peças escondidas na mata do Parque São Francisco.

Ao chegar na mata, a PM obteve sucesso na localização dos veículos roubados, que estavam realmente desmontadas no local. Os três autores foram presos e apreendidos, e encaminhados para a delegacia de plantão juntamente com as bicicletas furtadas para devolução aos devidos proprietários.

Continue ajudando a PM no combate ao crime! Denuncie! Ligue 190, o sigilo é garantido.

Fonte e foto: PM de Varginha