Após denúncia, Grupamento de Meio Ambiente encontra gatos criados em gaiola

Após receber denúncia, na última segunda-feira (03), a equipe do Grupamento de Meio Ambiente da Guarda Civil Municipal deslocou até a Rua Carlos Gomes, no Centro, onde constatou uma situação de maus tratos a animais, com gatos presos em gaiolas.

Chegando ao local, a guarnição visualizou na garagem da residência uma gaiola com gatos presos nela. De imediato os agentes entraram em contato com a proprietária, que declarou que os gatos estavam ali a mais de um mês, mas que ela tratava bem deles.

A equipe do GMAT, juntamente com a veterinária do município, examinou os animais e notificou a dona por maus tratos, soltando os animais do cárcere. Foi feito o Boletim de Ocorrência Simplificado para as providências cabíveis.

Os animais serão monitorados pelo Setor de Zoonoses e pelo GMAT, que retornará ao local para vistoria, em dia fixado no documento. Se necessário será feita a apreensão dos felinos.

Fonte e fotos: Assessoria Prefeitura Municipal