Apenas 50% do lixo é levado para aterro sanitário de Varginha

O primeiro aterro sanitário de Varginha foi inaugurado há um mês, mas ainda não recebe todo lixo produzido na cidade. Segundo a prefeitura, apenas metade dos resíduos é despejada no local. A outra parte ainda é deixada no antigo lixão.

De acordo com a administração do município, é preciso um novo caminhão com capacidade de carregar 15 toneladas para levar o lixo até o novo local. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Joadylson Barra, se os atuais caminhões da prefeitura fossem usados, cada um teria que fazer cerca de 20 viagens por dia para o novo aterro para descarregar todo o lixo produzido.

A prefeitura disse ainda que um processo licitatório foi concluído nesta quinta-feira (3) e já houve a assinatura do prefeito Antônio Silva. A empresa vencedora deve iniciar o transporte de lixo para o aterro sanitário na próxima segunda-feira (7).

