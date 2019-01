Antônio Silva toma posse como 1º vice-presidente da AMBASP

Nesta sexta-feira (4), solenidade empossou a nova diretoria e o Conselho Fiscal da Associação Municípios Micro Região do Baixo Sapucaí – AMBASP e do Centro Operacional Macro Sul de Minas – Cissul para o exercício de 2019.

Solenidade foi realizada no auditório do Cissul. O prefeito de Varginha, Antônio Silva, tomou posse como 1º vice-presidente da AMBASP e membro efetivo do Conselho Fiscal do Cissul.

Em seu depoimento, Antônio Silva reconheceu a força e a importância da AMBASP e do Cissul para Varginha e todos os municípios associados. Ele chamou os colegas prefeitos para a necessidade de fortalecer a AMBASP, que segundo ele tem sido parceira dos municípios, cuidando dos problemas locais “em um dos momentos mais delicados que atravessamos, numa das mais graves crises que se delineou no nosso Estado de Minas Gerais. Uma das mais graves crises que vivemos, quando não temos a quem recorrer para atender nossas demandas”.

AMBASP

Diretoria

Presidente: Robson Machado de Sá – Prefeito de Campo do Meio;

1º vice-presidente: Antônio Silva – Prefeito de Varginha;

2º vice-presidente: Jane Rezende Silva Elizei – Prefeita de São Bento Abade.

Conselho Fiscal

Membros efetivos

José Tibúrcio do Prado Neto – Prefeito de Paraguaçu;

Osmair Leal dos Reis – Prefeito de Fama;

Luiz Fernando Tavares– Prefeito de Campanha.

Membros suplentes

Luiz Roberto Laurindo Dias – Prefeito de Três Pontas;

Godofredo Caldeira Reis – Prefeito de Carmo da Cachoeira;

Rossano de Oliveira – Prefeito de Coqueiral.

Cissul

Diretoria

Presidente: Luiz Fernando Tavares – Prefeito de Campanha;

1º vice-presidente: Fabrício dos Santos Simoni – Prefeito de Cambuquira;

2º vice-presidente: Marcelo Garcia Chaves– Prefeito de Três Pontas

Conselho Fiscal

Membros efetivos

• Antônio Silva – Prefeito de Varginha;

• Marlene Monteiro de Oliveira Pereira – Prefeita de Cordislândia;

• Jane Rezende Silva Elizei – Prefeita de São Bento Abade.

Membros suplentes

• Godofredo Caldeira Reis – Prefeito de Carmo da Cachoeira;

• Hideraldo Henrique Silva – Prefeito de Boa Esperança;

• Edvaldo Bellineli – Prefeito de Ilicínea.