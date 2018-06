Antônio Silva entrega residências aos moradores da Vila Vicentina

Na próxima sexta-feira (29), será realizada a entrega de nove casas aos moradores da Vila Vicentina, construídas por meio do Projeto de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários – URIAP, em convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF).

Com elevado padrão, casas serão entregues durante solenidade às 16h, fechando assim mais um compromisso da atual administração, de proporcionar às famílias desalojadas de suas casas e na dependência do aluguel social uma moradia digna e de conformidade com as melhores condições de habitabilidade que terão de volta as suas residências.

A Vila Vicentina, localizada no bairro Sion, que compreende as ruas Quinca Procópio, Nicolino de Moraes e Horácio Gonçalves de Moraes, teve sua origem pela Sociedade de São Vicente de Paulo, que através de seus representantes legais doou às famílias de baixa renda pequenos lotes para que elas próprias ou com ajuda de terceiros construíssem suas moradias.

Foi formada paulatinamente, com as casas construídas com os poucos recursos das famílias ou mesmo sobra de material, sem orientação técnico-profissional, ficando assim comprometida a qualidade das construções.

Com o passar dos anos, o quadro familiar modificou-se pelo nascimento de novos membros, ou pela agregação de outros. Com isso estas moradias foram ganhando novos “anexos”, também de forma irregular e sem qualidade, que somado à deterioração, própria do tempo, agravou a situação tornando as moradias insalubres, sem ventilação, pequenas para o número de pessoas que as habitam, com sérios problemas para o bem estar de seus moradores.

Em 2007 a administração da época desalojou os moradores de suas residências e demoliu os imóveis para abrir uma nova rua no referido espaço urbano, colocando as famílias em situação de aluguel social durante os últimos onze anos.

A construção das casas, que corrige uma injustiça que perdurava há 11 anos, trata-se, na realidade, de mais um empreendimento social de largo alcance e significado da administração do Prefeito Antônio Silva, com o apoio do atual Secretário de Habitação e Desenvolvimento Social, Francisco Graça de Moura.