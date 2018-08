Anastasia debate crise política e faz promessas em Varginha

Nesta sexta-feira (3), o candidato ao Governo de Minas Gerais, Antônio Anastasiaesteve em Varginha, onde se reuniu com cafeicultores no Centro do Comércio de Café. Em seguida o candidato participoude uma reunião junto ao Conselho Empresarial do Sul de Minas, na Cidade Universitária do Unis.

Solenidade foi dirigida pelo reitor da universidade, Stefano Barra Gazzolae contou com a participação de diversos prefeitos da região, como o prefeito de São Lourenço, do vice-prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, além de empresários, vereadores, deputados e demais autoridades.

Anastasia é Senador e candidato ao Governo de Minas Gerais, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. Ele já se reuniu em outra oportunidade com os membros do Conselho e retornou agora para falar sobre “A Crise Política e o Desafio da Retomada da Confiança no Estado”.

Para o candidato, “a terceira faixa entre Varginha e Três Pontas é uma dívida que Minas Gerais tem com a região. Isso só será enfim concretizado com o retorno do estado com nosso trabalho. As obras inacabadas só serão encerradas com a injeção de propostas do novo governo. Para isso, temos que ter muito equilíbrio para votar em outubro. Toda eleição tem emoção, mas agora é a razão que tem que prevalecer’, afirmou.

Anastasia esteve acompanhado do pré-candidato ao Senado, também pelo PSDB, Dinis Pinheiro.

Redação CSul – Ana Luisa Alves / Foto: Ana Luisa Alves