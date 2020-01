Amanda Ribas conversa com exclusividade com CSul

Pin Compartilhar 0 Compart.

A lutadora do UFC, Amanda Ribas, esteve no CSul e contou um pouco sobre sua carreira, dificuldades, seu momento no UFC, próxima luta e algumas curiosidades sobre sua vida.

Amanda esteve na tarde desta terça-feira (14), acompanhada de seu pai e treinador Marcelo Ribas, no Diário Correio do Sul. A lutadora abriu o jogo e se emocionou em entrevista exclusiva.

A entrevista completa você acompanha amanhã (15) no portal do CSul e quinta-feira (16) na edição do jornal impresso.

Redação CSul – Alisson Marques Fotos: Iago Almeida/CSul