Amanda Ribas e Monsenhor José Maria são homenageados na Câmara Municipal

Títulos foram entregues pelo vereador Delegado Celso Ávila.

O vereador Delegado Celso Ávila entregou, na noite de ontem (16), durante sessão ordinária da Câmara, o Título de Cidadania Honorária Varginhense ao Monsenhor José Maria Araújo e o Título de Esportista Destaque para a atleta Amanda Ribas.

Devido às restrições da pandemia da covid-19, não estão sendo promovidas solenidades, por isso a entrega das homenagens é feita durante a reunião e sem a presença do público.

Monsenhor José Maria

Monsenhor José Maria, é natural de Campos Gerais, foi ordenado sacerdote em 1966 na Igreja Matriz Mártir São Sebastião. Foi Diretor Espiritual do Seminário Diocesano de Campanha e pároco em São Tomé das Letras, Campo do Meio e Três Corações. Atuou como capelão na ESA em Três Corações onde também foi agraciado com o título de cidadão Tricordiano. Em Varginha, foi Vigário Paroquial na Paróquia do Mártir São Sebastião até 2015 e desde então desenvolve a mesma função na Paróquia Cristo Luz dos Povos até os dias atuais.

Atualmente, Monsenhor José Maria é Vigário Paroquial na Paróquia Cristo Luz dos Povos/Foto: Divulgação

Após receber a honraria, Monsenhor José Maria fez uso da palavra, agradeceu a homenagem e abençoou todos os presentes no plenário.

Amanda Ribas

Já a entrega do Título de Esportista Destaque para Amanda Ribas contou com a participação virtual da atleta que já está nos Estados Unidos em preparação para sua próxima luta, que acontece em janeiro.

Amanda, que atualmente está em Miami se preparando para a próxima luta no UFC, foi homenageada de forma virtual/Foto: Divulgação

Amanda Limborço Alcântara Ribas, nasceu no dia 26 de agosto de 1993, natural de Varginha começou aos 3 anos de idade a treinar Muay Thai e Jiu Jitsu pelas mãos do pai, mestre respeitado no esporte, Marcelo Ribas. Atualmente, Amanda está em 9º lugar no ranking peso palha do UFC e se prepara para a próxima luta marcada para o dia 23 de janeiro no UFC 257 em Abu Dhabi nos Emirados Árabes.

Emocionada, Amanda Ribas agradeceu a homenagem recebida ressaltando mais uma vez seu orgulho em ser varginhense e poder representar nosso país no maior evento de MMA do mundo.

“A trajetória de cada homenageado nesta noite é motivo de orgulho para nossa cidade. É uma honra como um legítimo representante do povo poder agraciar essas personalidades que tanto contribuíram e contribuem para nossa cidade. Infelizmente as circunstâncias atuais não nos permitem fazer uma solenidade a altura, mas da melhor forma possível buscamos prestar essa homenagem justa e merecida ao Monsenhor José Maria e à Amanda Ribas”, disse o propositor das homenagens, vereador Delegado Celso Ávila.

*Com informações: Blog do Madeira/Foto destaque: Divulgação