Alunos visitam exposição “Monteiro Lobato: o Maravilhoso Universo do Sítio” na Biblioteca Pública

Comemorado em 18/04, o Dia Nacional do Livro Infantil trouxe várias atividades durante todo o mês de abril, organizadas pela Fundação Cultural de Varginha. A data marca o nascimento de Monteiro Lobato em 1822. O escritor, que é conhecido especialmente pela criação de “O Sítio do Picapau Amarelo”, influenciou gerações de crianças leitoras entre as décadas de 1920 a 1950 no Brasil.

Dentre as atividades realizadas, a exposição “Monteiro Lobato: o Maravilhoso Universo do Sítio” teve grande sucesso, recebendo muitos visitantes, que puderam ver painéis que retratam a vida e a obra do escritor e buscam aproximar o leitor de um dos escritores mais influentes da literatura brasileira. Ontem foi a vez do Grupo Estadual Brasil, com os alunos do Ensino Fundamental II, que visitaram a exposição ao lado dasprofessoras Hervana Grandsere, de Literatura Língua Portuguesa e Carol Scalionni, professora de uso da Biblioteca. Na oportunidade, as professoras deram uma aula de literatura, que faz parte do Projeto Conect@dos com a Leitura, sobre a obra de Monteiro Lobato. Em seguida, foi a vez da Escola Afonso Pena com os alunos do 6º ano, que conheceram um pouco mais sobre as obras do Monteiro Lobato previamente na escola e, ao final da visita, participaram de uma oficina para colorir. As duas turmas também visitaram o Museu Municipal.

Amanhã é o último dia para visitar a exposição, que fica na Biblioteca Pública de Varginha – Praça Governador Benedito Valadares, 141 – centro (abaixo da Igreja Matriz). Mais informações: (35) 3690-2141

▶ 1º a 26/04

Exposição “Monteiro Lobato: o maravilhoso universo do sítio”

Horário de visitação: 7h às 11h / 13h às 17h

Aberto ao público



Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha