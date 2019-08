Alunos são aprovados em Exame de Suficiência do Conselho Regional de Contabilidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

Alunos que cursam Ciências Contábeis participam anualmente do Exame de Suficiência do Conselho Regional de Contabilidade. Além de garantir o registro profissional, a prova tem como objetivo estimular o aperfeiçoamento do contador na execução de seu trabalho.

Os candidatos são avaliados em questões que envolvem Contabilidade aplicada ao Setor Público, Contabilidade Gerencial, Controladoria, Noções de Direito e Legislação Aplicada, Matemática Financeira e Estatística, Teoria da Contabilidade, Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade, Auditoria Contábil, Perícia Contábil e Língua Portuguesa.

O resultado preliminar da prova da 1ª Edição de 2019 foi publicado e mais uma vez os alunos do Grupo Unis foram destaque. Dos 11 estudantes que se submeteram ao exame, 9 foram aprovados com 82% de aproveitamento. A média Nacional é 37%.

Foram aprovados os alunos Elizangela Vitor Gentil Silva, Gustavo Azevedo Gomes, Iara Borges Martins, José Wilton Rosa Júnior, Lorraine Silva de Oliveira, Lucas Nogueira Vieira, Natalia de Paula Silva, Rafael Bernardes Alcantara e Wagner Batista Lazaro Ferreira.

Fonte: Unis / Foto: Divulgação Unis