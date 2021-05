Alunos portadores de síndrome de Down foram imunizados contra a covid-19

Nesta quarta-feira (12), 10 dos 15 alunos da FUVAE receberam doses.

Com informações Blog do Madeira

A manhã desta quarta-feira (12) foi de imunização na Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE), onde dez dos quinze alunos portadores de síndrome de Down (maiores de idade), foram imunizados contra a covid-19.

Segundo a diretora pedagógica, Ana Carla Maciel, alguns dos que não foram imunizados, já haviam recebido a dose da vacina contra a gripe.

Ainda conforme ela, outra data deverá ser agendada para que eles também sejam imunizados contra o novo coronavírus.

Ana Carla também destacou que a FUVAE aguarda divulgação para imunização de outras pessoas portadoras de deficiência.

“Estamos aguardando as definições para a vacinação das pessoas com deficiência permanente, autistas, pessoas com paralisia cerebral, deficiência intelectual. Seria muito bom se a vacinação fosse aqui também, pois facilitaria para os pais. Principalmente no caso dos autistas”, disse.