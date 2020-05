Alunos lançam canal no YouTube visando tirar dúvidas sobre conteúdos do Enem

Pin Compartilhar 0 Compart.

Gabriel Santos é o tipo do aluno que é sempre procurado pelos amigos para tirar dúvidas em disciplinas de exatas. O aluno do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Marista Varginha, percebeu que suas explicações podiam ajudar mais gente.

Depois de reunir 15 amigos do Ensino Médio, o grupo lançou o canal Futuros Calouros, no YouTube. Os jovens se dividem nas áreas de conhecimento e publicam três vídeos semanais gratuitos com matérias que serão cobradas no Enem e nos vestibulares.

“Sabemos que o período que vivemos é de muita tensão com essa pandemia. Nossa intenção é ajudar jovens de todos os cantos do Brasil com uma linguagem simples e próxima da realidade deles”, explica Gabriel Santos.

Com informações: Blog do Madeira