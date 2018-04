Alunos do Grupo Unis e NAF realizam declaração de Imposto de Renda gratuita para a comunidade

O mês de abril começou e ainda existem contribuintes que não iniciaram os preparativos para a Declaração do Imposto de Renda. O prazo limite se encerra em 30 de abril e para facilitar, os alunos do curso de Ciências Contábeis do Grupo Unis farão um mutirão para auxiliar a população de Varginha.

O atendimento, que acontece diariamente no NAF, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, uma parceria entre o Unis-MG e a Receita Federal, se estenderá para o Via Café Garden Shopping em horário especial de atendimento. O contribuinte que quiser tirar dúvidas e fazer sua declaração pode comparecer ao Via Café Garden Shopping dia 04 de abril, a partir das 19 horas.

O serviço é totalmente gratuito. Os estudantes estarão em regime de plantão para atender a comunidade. É necessário levar cópia de RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência, além dos informes de rendimento, financeiro, despesas médicas e de instrução.

Vale ressaltar que as declarações serão elaboradas na Modalidade Simplificada.

