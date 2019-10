Alunos desenvolvem projeto para redução do consumo de água e energia elétrica

Pin Compartilhar 0 Compart.

Alunos da Escola Estadual Brasil, em Varginha, participaram nesta quinta-feira (3), de palestra da Cemig com o objetivo de incentivar o consumo consciente da energia elétrica por meio da adoção de novos hábitos. A palestra complementa as ações do projeto “Água e Luz”, uma iniciativa que foi implementada na escola para promover o uso consciente dos recursos naturais.

Durante a palestra, os estudantes aprenderam dicas práticas para serem consumidores responsáveis no uso da energia elétrica. A agente de comercialização da Cemig, Maria de Fátima Valias, utilizou maquetes para simular o consumo dos eletrodomésticos. Os alunos também conheceram o funcionamento de uma usina hidrelétrica e receberam cartilhas com dicas de economia e orientações para evitar acidentes.

O projeto surgiu através da interação entre professores de diversas matérias afins, com o objetivo de promover o uso racional de água e de energia elétrica, uma vez que são recursos naturais valiosos à vida. Nesse sentido, o projeto prevê o acompanhamento diário do consumo de água e de energia elétrica e a intervenção quando se observar variação considerada incomum, levando-se em conta um padrão aceitável de consumo per capta/dia de água e de energia.

Além desse acompanhamento, há a proposta de se verificar as condições de uso dos equipamentos com o intuito de se estabelecer o uso eficiente deles. Esse projeto teve início em outubro e será encerrado em novembro. Como consequência desse trabalho, objetiva-se conhecer o consumo de água e de energia da escola, conscientizar a comunidade escolar acerca do uso racional de recursos naturais e desenvolver o senso de investigação a partir dos dados coletados.