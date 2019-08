Alunos de Medicina Veterinária conhecem as dependências do primeiro Hospital Veterinário de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 06 de agosto os alunos veteranos do Grupo Unis retornaram às atividades acadêmicas do segundo semestre. Em seu retorno, os estudantes do curso de Medicina Veterinária conheceram as dependências do futuro Hospital Veterinário do Grupo Unis, localizado na Cidade Universitária.

Acompanhados pelo Diretor Acadêmico Prof. Me. Ricardo Morais Pereira, pelo Coordenador do curso Prof. Sávio Júnior, e por professores do curso, os alunos conheceram os consultórios, o setor de emergência, o bloco cirúrgico e as salas de diagnóstico por imagem.

“Em nosso primeiro dia de aula tivemos uma dupla alegria: poder receber os nossos alunos após um período de descanso e apresentar para eles a estrutura que estamos preparando para o nosso curso de Medicina Veterinária. O Grupo Unis está concretizando a cada dia este grande sonho. Buscaremos sempre disponibilizar para Varginha e região um curso moderno e que prima pela excelência”, ressaltou o Prof. Ricardo.

Sobre o Hospital Veterinário

Buscando atender às demandas da comunidade e da região, e promover o desenvolvimento da sociedade em que atua, o Grupo Unis iniciou as obras do primeiro Hospital Veterinário de Varginha.

A estrutura irá contar com salas de triagem e antissepsia, sala de doenças infectocontagiosas, consultórios, centros cirúrgico e pós-cirúrgico, centros de esterilização, farmácia, entre outros.

As obras continuam a pleno vapor e a expectativa é que o atendimento ao público seja iniciado no primeiro semestre de 2020, oferecendo serviços de atendimento clínico e cirúrgico para pequenos animais, internação, exames de imagem (Raios-X e Ultrassom), dentre outros.

Fonte e foto: Unis