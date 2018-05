Alunos de Fisioterapia recebem curso sobre uso da bandagem funcional na Reabilitação Neurológica

Na última semana, alunos do sétimo período do curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas, praticaram o uso da bandagem funcional voltado para pacientes neurológicos, no Laboratório Multidisciplinar do Campus II.

O curso ministrado pela Profa. Ma. FernadaYamane de Oliveira abordou conceitos teóricos e práticos em uma dinâmica de troca de experiência, apontando a importância de estimular o aluno a ver as diversas possibilidades de recursos que pode se aplicar em pacientes que apresentam alguma sequela neurológica.

As bandagens funcionais são definidas como dispositivos que têm por objetivo modificar a mecânica dos segmentos corporais alterados e não alterados por alguma patologia ou condição deletéria.

Muito utilizadas e conhecidas como auxiliadoras na questão de reabilitação física, principalmente no meio esportivo, as bandagens terapêuticas podem ser utilizadas em diversas patologias nas áreas neurológicas, ortopédicas e vasculares.