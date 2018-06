Alunos de Fisioterapia e Engenharia Agronômica do Unis realizam projeto voltado a trabalhadores rurais

As condições de vida, trabalho, saúde e doença dos trabalhadores rurais no Brasil apontam um leque de interrogações e caminhos a serem discutidos por profissionais das mais diversas áreas do conhecimento humano.

É um desafio intersetorial e interdisciplinar com efeitos determinantes sobre as condições de vida do produtor rural. Assim, deve envolver a participação efetiva dos diferentes segmentos sociais e institucionais e, essencialmente, da população local.

Pensando assim, como uma responsabilidade social alunos do terceiro período do curso de Fisioterapia e quarto período do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário do Sul de Minas, realizaram um Projeto Interdisciplinar de Curso (PIC) voltado ao produtor rural.

O objetivo foi verificar as atividades laborais do dia a dia de trabalhadores rurais e refletir sobre as possíveis orientações quanto ao melhor rendimento de produção e, consequentemente a melhora na queixa postural dos mesmos, por adotarem posturas repetitivas.

O PIC gerou uma atividade de extensão com esse público no dia 09 de junho no estacionamento do Supermercado Faria, em Varginha, onde ocorreu a concentração de produtores rurais. Durante o encontro os produtores presentes foram abordados pelos alunos com a finalidade de orientações gerais sobre postura.

Os alunos foram orientados pelos professores Dra. Luciane Tavares da Cunha (Fisioterapia) e Dr. Cleidson Soares (Engenharia Agronômica) e ambos apontam a importância de atividades que culminam entre cursos.

Os coordenadores dos cursos, Profa. Mônica Ferreira e Gustavo Rennó ressaltaram também que agregar novos olhares a estes alunos em uma vertente em prol da Responsabilidade Social, é o diferencial do Grupo Unis.