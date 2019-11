Alunos de creches e escolas municipais participam de atividades de educação nutricional

Pin Compartilhar 0 Compart.

No período de 28 de outubro a 7 de novembro, os alunos de 4 a 6 anos de creches e escolas da Rede Municipal de Ensino, de Varginha, participaram do Teatro “O Almoço Mágico”. A peça foi apresentada pela pedagoga Nádia através das atividades de Educação Nutricional que são desenvolvidas pelo Setor de Merenda Escolar/Nutriplus ao longo do ano letivo.

“Sendo a escola um ambiente que garante condições para que os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para a vida em sociedade, destacamos com o Teatro, a importância da educação para o consumo consciente dos alimentos, trazendo aos alunos uma visão crítica e responsável de seu papel enquanto cidadão e consumido”, informou a Prefeitura de Varginha.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha