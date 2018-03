Alunos de Arquitetura conhecem novas tecnologias e tendências na 16ª Expo Revestir

Na última semana foi realizada em São Paulo, a 16ª Expo Revestir, feira que reúne fabricantes de louças, metais, acabamentos e revestimentos em um único lugar, oferecendo palestras disputadas e exclusivas para mais de 60 mil profissionais e estudantes de Arquitetura.

Como uma forma de se atualizarem com os produtos disponíveis no mercado e as próximas tendências, os alunos do curso de Arquitetura do Centro Universitário do Sul de Minas, visitaram a feira e acompanharam uma tarde de palestras no Dia do Arquiteto (16/03).

Dois profissionais fundamentais e de grande importância no cenário arquitetônico ministraram as atividades acompanhadas pelos estudantes: o brasileiro Paulo Mendes da Rocha, ganhador no ano de 2006 de um dos maiores prêmios da área, o Prêmio Pritzker, e o sul-coreano Toyo Ito, que recebeu o mesmo prêmio em 2013.

Além das palestras, os profissionais promoveram um debate sobre a arquitetura nas grandes cidades, inclusive possíveis soluções e, ainda, a discussão da relação entre o espaço público e privado, abrindo espaço para responder perguntas dos participantes.

Sobre a feira

O próprio nome EXPO REVESTIR já fala sobre a sua importância: apresentar novidades em revestimentos para obras, dos mais diferentes portes. A feira é importante para todos os profissionais do segmento, mas principalmente para os jovens arquitetos que, provavelmente, irão aprender muito e tomar conhecimento das novas tecnologias nas questões de revestimentos e das construções.