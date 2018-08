Alunos da rede municipal se classificam para ‘Projeto EPTV na Escola’ e visitam estúdios da emissora

Vinte redações de alunos escolas das redes municipal, estadual e particular de Varginha foram escolhidas para participarem do projeto EPTV na Escola, um concurso de redação entre todos os alunos do 9º ano, último ano do ensino fundamental, das cidades de cobertura geográfica da EPTV. O programa tem por objetivo a interatividade entre os alunos e um veículo de comunicação, bem como conhecer o processo de produção de um telejornal.

O tema: “MINHA VOCAÇÃO E O PROPÓSITO DE MINHA VIDA”, é uma reflexão que vai bem além da escolha de uma profissão, é um mergulho em questões ligadas a descoberta de habilidades, interesses e valores que possam ajudar esses jovens a pensar numa escolha compatível à própria vocação, gerando questionamentos existenciais que os levem ao autoconhecimento e consequentemente a possibilidade de se fazer uma escolha mais consciente, onde se consiga alinhar o exercício da profissão ao propósito de vida de cada um.

Os estudantes classificados das cidades da região participarão de um passeio em Varginha, com direito de visita à EPTV e ao Via Café Garden Shopping.

Ao final do projeto serão escolhidos os dez melhores trabalhos da região, onde os autores receberão prêmios. Além disso será produzida uma série de reportagens baseadas no texto das redações finalistas, que será exibida no telejornal da emissora.

Os alunos de Varginha classificados foram:

Dérick de Jesus Soares Leal – Municipal Profª. Maria Aparecida de Abreu

Laís Marques Oliveira – Municipal São José

Diogo da Silva Balbino – Municipal Matheus Tavares

Letícia Ribero de Azevedo – Municipal José Augusto de Paiva

Luís Henrique Oliveira Reis – Municipal José Augusto de Paiva

Marina Boschetti de Oliveira – Municipal Domingos Ribeiro de Rezende

Pedro Henrique Lima da Silva – Municipal Domingos Ribeiro de Rezende

Sara de Assis Vitória Estadual – Profª. Aracy Miranda

Brenda Thatiane Maia Estadual – Profª. Aracy Miranda

Tatiana Mira da Silva Estadual – Coração de Jesus

Alice da S. Zanon Colégio Batista – Varginha

Frederico Ferreira Souza – Colégio Batista – Varginha

Isadora Chagas de Oliveira – Colégio Batista – Varginha

Gisele Silva Araújo – Colégio Batista – Varginha

Juan M. Junqueira – Colégio Batista – Varginha

Eugênia Pompeu Silva Lopes Hamada – Colégio dos Santos Anjos – Varginha

Laura Corrêa Machado de Aguilar – Colégio dos Santos Anjos – Varginha

Maria Luiza dos Santos Medeiros – Colégio dos Santos Anjos – Varginha

Gabriela Gregório Silveira – Logos Colégio e Curso – Varginha

Letícia Pereira Gabriel – Logos Colégio e Curso – Varginha

Fonte e Fotos: Prefeitura de Varginha